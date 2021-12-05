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    Двух подростков сбили в Уральске: оба в тяжелом состоянии

    5 Декабря 2021, 00:31

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске водитель Toyota Prado сбил двух подростков. После случившегося водитель оставил авто и скрылся с места ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Мой ГОРОД».

    В пресс-службе полиции ЗКО сообщили, что ДТП произошло сегодня, четвертого декабря, около 19:00 в ПДП-2 (Деркул). По словам очевидцев, подростки шли по обочине дороги, когда попали под колеса внедорожника.

    «Водитель после наезда скрылся с места аварии. Однако в машине осталась женщина, которая утверждала, что за рулем была она. Со слов свидетелей, за рулем Toyota Prado находился мужчина. Сейчас его разыскивают», - пояснили в полиции.

    В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что оба подростка находятся в тяжелом состоянии. Им по 16 лет. Они были доставлены в Областную детскую многопрофильную больницу.

    «Пострадавшие получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. У одного из них еще диагностирована ушибленная рана теменной области», - сообщили в пресс-службе облздрава.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область ДТП Происшествия
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