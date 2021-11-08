Двух организаторов интернет-казино осудили в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по Кызылординской области пресечено два факта организации интернет-казино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу по Кызылординской области.

«Жители Кызылорды Д. Болат и К. Аяхметов взяли в аренду помещение и установили в нем компьютеры с программами интернет-казино «Fruit Loto», «Lucky Lady Charm», «Crazy Monkey», «Lucky Haunter». Следствием установлено, что игроки через компьютеры осуществляли ставки и снятие выигрышей.

К. Аяхметову назначен штраф в размере 200 МРП, Д. Болат приговорен к 1 году ограничения свободы», - говорится в сообщении пресс-службы Агентства.

Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.