Двух несовершеннолетних осудили за сбыт и хранение наркотиков в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов проводит встречи с учащимися колледжей. Основная тема разговора – профилактика наркопреступности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года в городе выявили 45 наркоправонарушений, из них 31 факт сбыта. Из незаконного оборота изъяли 17 кг наркотиков, в том числе свыше 1 кг синтетических психотропных веществ. Ж.Мухатов особое внимание уделил уловкам, которые наркодельцы используют, чтобы привлечь к распространению молодежь.

Глава полиции Петропавловска напомнил и об ответственности. В этом году уже осудили двух несовершеннолетних горожан. Одного приговорили к 3 годам ограничения свободы за хранение синтетических наркотиков, другого — к 5 годам лишения свободы за сбыт марихуаны.

Подобная встреча прошла в районе им. Г.Мусрепова. Здесь начальник отдела полиции Марат Альжанов разговаривал с третьекурсниками колледжа агробизнеса. Обсудили дополнительно и трудоустройство молодежи. В пресс-службе сообщили, что после встречи трое учащихся обратились в отдел кадров полиции.