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    Двух наркоторговцев задержали полицейские в Жаркенте

    8 Июня 2023, 22:43

    ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Жаркенте полицейские совместно с военнослужащими Пограничной службы КНБ РК задержали двух местных жителей, один из которых подозревается в наркосбыте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Задержание одного из них произведено при попытке продажи марихуаны. У второго изъято более 1 кг наркотика.

    «Оба помещены под стражу в изолятор временного содержания с возбуждением уголовного производства, предусматривающего сбыт наркотиков, а также их незаконное хранение в особо крупном размере», - сообщил начальник областного управления по борьбе с наркопреступностью Мурат Жумабаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Пограничники МВД РК Борьба с наркотиками Жетысуская область
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