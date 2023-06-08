Двух наркоторговцев задержали полицейские в Жаркенте

ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Жаркенте полицейские совместно с военнослужащими Пограничной службы КНБ РК задержали двух местных жителей, один из которых подозревается в наркосбыте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Задержание одного из них произведено при попытке продажи марихуаны. У второго изъято более 1 кг наркотика.

«Оба помещены под стражу в изолятор временного содержания с возбуждением уголовного производства, предусматривающего сбыт наркотиков, а также их незаконное хранение в особо крупном размере», - сообщил начальник областного управления по борьбе с наркопреступностью Мурат Жумабаев.