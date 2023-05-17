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    Двух наркосбытчиков задержали в Шымкенте

    17 Мая 2023, 22:09

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники городского департамента полиции в результате принятых комплексных мер по противодействию наркопреступности вышли на след двух мужчин, занимающихся сбытом наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Во время задержания один из них пытался оказать активное сопротивление сотрудникам полиции, дважды выстрелив в воздух из аэрозольного пистолета. Оперативникам удалось обезвредить наркосбытчиков, применив навыки рукопашного боя.

    При проверке съемной квартиры в шкафу полицейские нашли 4 свертка с разовой дозой наркотиков и неустановленное оружие, а в кармане одежды одного из подозреваемых обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным наркотическим веществом. Согласно заключению эксперта изъятые вещества являются синтетическими наркотиками общим весом 31 гр.

    В отношении задержанных проводится досудебное расследование по ст. 293 УК РК «Хулиганство» и ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств». А изъятое оружие направлено на экспертизу. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Шымкент Борьба с наркотиками
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