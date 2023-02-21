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    Двух иностранцев выдворили из страны за нарушение миграционного законодательства в Акмолинской области

    21 Февраля 2023, 21:07

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Двух иностранцев выдворили из Казахстана за нарушение миграционного законодательства в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На территории пристоличного Целиноградского района был пресечен факт нарушения миграционного законодательства двумя гражданами Узбекистана. Иностранцы прибыли на территорию Казахстана в январе этого года и согласно действующему миграционному законодательству в течение 30 суток должны были оформить временное проживание либо выехать за пределы РК. Целиноградским районным судом принято решение об их выдворении. За первый день отработки «Мигрант» к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства РК привлечено к ответственности 28 граждан из стран СНГ. К ответственности привлечены 19 граждан РК за предоставление жилья иностранцам-правонарушителям и несвоевременное информирование органов внутренних дел о прибывших иностранцах.

    В результате рейдовых мероприятий выявлено 7 фактов незаконного привлечения иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов. К ответственности привлечены жители Аккольского, Бурабайского, Есильского, Целиноградского районов, а также городов Косшы и Кокшетау.

    В проведении масштабного ОПМ задействовано около 300 сотрудников полиции практически из всех подразделений департамента, создано 92 мобильные группы. Главная цель проводимых рейдовых и профилактических отработок – выявление фактов нарушения миграционного законодательства как гражданами Казахстана, так и приезжающими на территорию РК с дальнего и ближнего зарубежья.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область МВД РК мигранты
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