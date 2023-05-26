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    Двух экс-бухгалтеров ТОО подозревают в растрате 14 млн тенге в Акмолинской области

    26 Мая 2023, 09:34

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Двух бывших сотрудниц ТОО подозревают в растрате 14 млн тенге в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило сообщение от представителя одного из местных ТОО о том, что при проверке финансовых документов в организации была выявлена недостача 14 млн тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены две 36-летние женщины, которые ранее работали бухгалтерами рганизации. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Следственные действия продолжаются.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Борьба с преступностью МВД РК
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