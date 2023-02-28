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    Двух человек за сутки спасли работники скорой помощи в Павлодаре

    28 Февраля 2023, 11:14

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Работники скорой помощи в Павлодаре выпонили две успешные реанимации за сутки. В обоих случаях мужчины перенесли клиническую смерть, но медикам удалось вернуть их к жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первый вызов, на котором пришлось применять реанимационные мероприятия, поступил накануне, в 07:45. 77-летний мужчина, у которого было подозрение на тромбоэмболию легочной артерии, впал в состояние клинической смерти. Скорая помощь подоспела на место за 7 минут и сумела реанимировать пациента. Его срочно доставили в областную клиническую больницу имени Султанова и госпитализировали в реанимационное отделение», - сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи.

    В другом случае клиническую смерть пережил 58-летний мужчина. Сообщение о том, что в районе одной из павлодарских автостоянок обнаружили человека, который не подает признаков жизни, поступило в 13:49.

    «Через 9 минут работники службы 103 были на месте. У пациента было сильное переохлаждение. Но, проведя реанимацию, медики смогли вернуть его к жизни. После мужчину доставили в городскую больницу №1 на госпитализацию», - добавили на станции скорой помощи.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Здравоохранение Спасение Павлодар
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