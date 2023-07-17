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    Двух человек спасли на Алаколе

    17 Июля 2023, 07:31

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В селе Акши на озере Алаколь спасены двое человек - девушка и мальчик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС области Жетысу, 16 июля в селе Акши Алакольского района на озере Алаколь во время катания на катамаране девушка отплыла от берега на расстоянии 2,5 км.

    «Работники оперативно-спасательного отряда немедленно приступили к спасательным работам, катамаран отбуксирован на берег. На катамаране девушка находилась одна. В медицинской помощи не нуждалась», - проинформировали в пресс-службе ДЧС региона,

    Также 16 июля в селе Акши на озере Алаколь вблизи зоны отдыха «Калипсо» во время патрулирования спасен мальчик, который не рассчитав своих сил, заплыл за буйки. Принятыми мерами спасателей подросток благополучно доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждался.

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    Публикация от Жетісу Облысы Тжд (@jetisy_tjd)

    ДЧС области Жетысу напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде:​

    - не купайтесь в запрещенных местах;​

    - не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва;​

    - не ныряйте в непроверенных и необорудованных местах;​

    - если вы находитесь на водоеме с детьми, не оставляйте их без присмотра;

    - не разрешайте детям входить в воду без взрослых;​

    - не заходите в воду и не купайтесь в темное время суток;​

    - не входите в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Видео ДЧС Алаколь Спасение Жетысуская область Наводнение
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