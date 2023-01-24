Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Двух браконьеров задержали полицейские на озере Балхаш

    24 Января 2023, 18:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Полицейские Карагандинской области продолжая рейдовые мероприятия на озере Балхаш, задержали двух любителей подледного лова запрещенными орудиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    20 января природоохранная полиция совместно с сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью, бойцами спецслужб ДП Карагандинской области, ОП города Балхаш и специалистами Балхашской рыбной инспекции на берегу озера задержали двух рыбаков, любителей подледного лова. У каждого из рыбаков имелись мешки с рыбой и запрещенные орудия для ловли рыбы.

    У 34-летнего жителя Жамбылской области изъято почти 57 кг разной рыбы и 300 метров запрещенной рыболовной сети, у 31-летнего местного жителя – более 78 кг рыбы и 200 метров сетей. Сумма ущерба, нанесенного животному миру, составила 739 тысяч тенге.

    По фактам незаконной рыбалки начато досудебное расследование по части первой статьи 335 УК РК.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Карагандинская область Происшествия Экология МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахских тазы разводят жители села в Карагандинской области
    Порезавший себя при угоне авто в Алматы находится в тяжелом состоянии
    Водителя, сбившего подростка, задержали в Актобе
    Таразские врачи спасли ребенка, проглотившего швейные иглы
    Популярное
    1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
    2 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
    3 Закладчика наркотиков задержали в Костанае
    4 Непобежденные казахстанские боксеры узнали даты следующих боев
    5 Свыше 100 млрд тенге планируют выделить в Жамбылской области на  развитие сельского хозяйства
    Новости партнеров