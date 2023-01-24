Двух браконьеров задержали полицейские на озере Балхаш

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Полицейские Карагандинской области продолжая рейдовые мероприятия на озере Балхаш, задержали двух любителей подледного лова запрещенными орудиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20 января природоохранная полиция совместно с сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью, бойцами спецслужб ДП Карагандинской области, ОП города Балхаш и специалистами Балхашской рыбной инспекции на берегу озера задержали двух рыбаков, любителей подледного лова. У каждого из рыбаков имелись мешки с рыбой и запрещенные орудия для ловли рыбы.

У 34-летнего жителя Жамбылской области изъято почти 57 кг разной рыбы и 300 метров запрещенной рыболовной сети, у 31-летнего местного жителя – более 78 кг рыбы и 200 метров сетей. Сумма ущерба, нанесенного животному миру, составила 739 тысяч тенге.

По фактам незаконной рыбалки начато досудебное расследование по части первой статьи 335 УК РК.





Фото: polisia.kz