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    Двудипломное образование будут разрабатывать в творческих учебных заведениях Казахстана

    23 Мая 2023, 18:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В творческих учебных заведениях будут активно разрабатываться программы двудипломного образования с ведущими зарубежными вузами. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Чтобы решить вопрос с дефицитом кадров, будет обеспечен государственный образовательный заказ на наиболее востребованные специальности. Расширение квалификационных требований к сотрудникам организаций культуры, оказывающим услуги в рамках государственного творческого заказа, поможет добиться большего охвата детей. Также будет рассмотрена возможность поэтапной соцподдержки работников госорганизаций культуры со специфическими особенностями профессии», - сообщил Асхат Оралов в Telegram.

    Министр также отметил, что театральное искусство будет развиваться с акцентом на отечественных авторов.

    «К 2030 году мы планируем увеличить число постановок казахстанских авторов до 600. Продвижению новых произведений казахстанских драматургов и композиторов будет способствовать проведение республиканского конкурса Dala Dauysy. Популяризация национального культурного бренда, в частности, музыки, реализовывается посредством проведения комплекса мероприятий, посвященных «Ұлттық домбыра күні», международного фестиваля этнической музыки «Көшпенділер әуені» и республиканского айтыса акынов», - добавил Асхат Оралов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Культура Минкультуры Международная деятельность РК
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