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    Двойной праздник для особенных детей прошел в Алматы

    22 Марта 2021, 16:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Международный День Счастья и праздник Наурыз отметили дети с ограниченными возможностями в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Международный День Счастья, который утвержден Генеральной Ассамблеей ООН и празднуется во всем мире с 2012 года, в этом году впервые прошел и в Казахстане. Дети и родители отметили его одновременно с весенним праздником Наурыз.

    Мероприятие было открыто солнечной песней Уильяма Фарелла «Happy» в исполнении одного из участников благотворительного онлайн-фестиваля «Красное яблоко Алматы- символ крепкой и счастливой семьи» Ильяса Манарбека.

    У Ильяса проблемы с речью, и его родителям посоветовали помимо работы с логопедом заняться вокалом. Так проявился яркий талант мальчика, который совершенствуется и развивается. Ильяс - уже серьезный вокалист, уверенно чувствующий себя на сцене и исполняющий сложные и разнообразные композиции.

    Затем прошел мастер-класс по стихотворчеству, который провел Марат Каипов, автор более 20 детских стихотворений. Слушая стихи, дети рисовали.

    «Мы радуемся любому прогрессу, каждой победе наших детей. Если в чем-то они не так сильны, значит, они у них есть другие способности. Главное, их обнаружить и развивать. А уж если найдешь сильную сторону ребенка, то это такое счастье, он расцветает у вас на глазах. Нужно с этим работать, и вы увидите, что все ваши труды будут вознаграждены. На этих совместных занятиях наши дети проявляют себя»,- поделился Марат Каипов.

    Для родителей прошел мастер-класс на тему «Эмоциональный интеллект». Завершили праздник беседа и живой концерт Жаната Жусупова «Счастьем поделись с другим» (Санкт-Петербург, Алматы), мотивационного тренера.

    Напомним, в ноябре прошлого года прошел IX благотворительный онлайн-фестиваль «Красное яблоко Алматы - символ крепкой и счастливой семьи» для детей с ограниченными возможностями. Основателем ежегодного благотворительного онлайн-фестиваля «Красное яблоко Алматы- символ крепкой и счастливой семьи» для детей с ограниченными возможностями является руководитель проекта Института семьи Казахстана и Центральной Азии Эльмира Алиева.

    С начала нового года состоялось 8 познавательных и обучающих встреч и мастер-классов для детей.

    «Творчество имеет колоссальное значение в жизни особенных детей, оно помогает справиться с трудностями, страхом, волнениями ребенка и его родителей. Радость совместных занятий, музыка, песни, сказки необходимы всем детям. Поэтому символичный и важный для нас праздник - Международный День Счастья, а также Наурыз стали днем творчества, позитивных эмоций и новых открытий. Давайте дарить детям радость общения, ведь это самое важное. Это делает их более счастливыми, прививает оптимистичный взгляд на окружающий мир, что поможет им в дальнейшем более успешно справляться с недугами и болезнями»,- рассказала Эльмира Алиева.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Благотворительность Общество
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