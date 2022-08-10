Двое участников ОПГ «Хамидулла-Умирзаков» находятся в международном розыске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О задержании дерзкой ОПГ «Хамидулла-Умирзаков» рассказали полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал Polisia.kz.

«Хамидулла-Умирзаков» – организованная преступная группа с таким названием в Казахстане появилась в начале 2019 года. Логика, по которой ими было придумано название, очень проста: в честь себя – организаторов ОПГ Багдата Хамидуллы и Жандоса Умирзакова.

Криминальные лидеры собрали «в кружок по интересам» своих знакомых, имеющих судимости. Важными критериями для вступления в банду были и хорошая физическая форма, и отсутствие страха перед уголовной ответственностью.

Так, группа из 16 человек за пару лет своей криминальной деятельности успела заняться вымогательствами, разбоями, грабежами, хулиганствами и самоуправствами.

На «дело» преступники шли не с пустыми руками: во время обысков у злоумышленников были изъяты оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

В полиции рассказали о самых «ярких» эпизодах их преступной жизни. Однажды к участникам ОПГ обратились их знакомые – граждане Ш. и А., которые попросили выбить долг из гражданки Б. Мужчины пояснили, что 27-летняя должница взяла у них на перепродажу две машины Toyota Camry, однако ни денег, ни имущества не вернула.

Спустя четыре дня один из членов группы похитил женщину по месту жительства. В течение 10 дней преступники держали ее в различных съемных квартирах Алматы, избивали и угрожали пистолетом. Для большего «эффекта» они вывезли должницу на кладбище и заставили раскопать себе могилу. Затем, спустив ее туда, посадили на колени и стреляли возле головы. По итогу злоумышленникам удалось завладеть автомобилем Hummer и 3,4 млн тенге.

Другой уголовный проступок произошел в 2020 году. В июне члены таразского ОПГ избили одного участника группы «Хамидулла-Умирзаков». Последний сообщил об этом лидерам группировки. И, чтобы поднять свой авторитет в криминальной среде, Багдат Хамидулла и Жандос Умирзаков решили наказать оппонентов.

Так, ночью бандиты определили местоположение автомобиля противников. Однако, в салоне авто оказались знакомые членов таразской банды. Думая, что напали на соперников, они, угрожая пистолетом, пересадили их в другую машину и вывезли в село Акыртобе Жамбылской области. Допрос об участниках ОПГ Тараза не увенчался успехом и, желая хоть как-то насолить, они забрали машину BMW-645, стоимостью 6 млн тенге.

В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день установлено 16 эпизодов уголовного правонарушения организованной преступной группы, совершенных на территории Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. Оперативно-розыскные мероприятия проводились с июня 2020 года, полицейским удалось установить личности участников ОПГ. Было проведено более 80 обысков – личных, по месту жительства и транспортных средств. Работа была усложнена тем, что группа владела приемами конспирации.

«Совместная спецоперация по пресечению преступной деятельности устойчивой организованной группы проводилась МВД и КНБ в ноябре 2020 года. 12 подозреваемых были задержаны в пяти регионах нашей страны: в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях», – отметил старший следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД Бахтияр Мусабаев.

Местонахождение лидеров преступной группы удалось установить чуть позже. Так, полицейские выяснили, что Багдат Хамидулла находится в Дубае и направили туда экстрадиционные материалы. А второй главарь – Жандос Умирзаков, был задержан в ноябре 2021 года в Алматы. Еще два участника ОПГ находятся в международном розыске.

Действия задержанных квалифицированы по статьям 262 части второй «Участие в организованной группе или преступной организации», 126 части второй «Незаконное лишение человека свободы», 191 части второй «Грабеж, открытое хищение чужого имущества», 192 части второй «Разбойное нападение», 194 части второй «Вымогательство», 287 части третьей «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия», 389 части третьей и 389 части четвертой «Самоуправство» УК РК.

В декабре 2021 года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы подозреваемые признаны виновными и осуждены на сроки от двух до 12 лет тюрьмы.





Фото: polisia.kz