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    Двое участковых занимались покровительством лиц, торгующих людьми – МВД РК

    31 Мая 2023, 18:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году 2 участковых инспекторов полиции привлечены к ответственности за покровительство лицам, виновным в принуждении людей к трудовому и сексуальному рабству. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел РК Ержан Саденов в ходе презентации проекта Закона «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас есть в центральном аппарате Департамент собственной безопасности. И во всех областных департаментах полиции есть управления собственной безопасности. Мы понимаем, что есть риски в данной среде, по направлению борьбы с организованной преступностью. Управления собственной безопасности наделены оперативными полномочиями, они не только по заявительному характеру. Они могут и сами, по получении информации, проводить оперативную работу, проверять, не дожидаясь поступления заявлений от потерпевших.

    К сожалению, в этом году было три таких факта, двое участковых инспекторов привлечены к уголовной ответственности», – сказал Ержан Саденов, отвечая на вопросы депутатов.

    Вице-министр напомнил, что в 2018 году в системе МВД было ликвидировано Управление по борьбе с организованной преступностью, а в конце 2022 года оно было возрождено. Эти подразделения будут работать, в том числе, по направлению противодействия торговле людьми.

    В ходе обсуждения законопроекта мажилисмены говорили также о случаях, когда лица без определенного места жительства нанимаются на работу к предпринимателям осенью, без заключения трудовых договоров, а весной пишут заявления на своих работодателей, обвиняя их в насильственном принуждении к труду. При этом, сотрудники полиции, в некоторых случаях, оказывают давление на таких предпринимателей, вымогают с них деньги за непривлечение к ответственности.

    Ержан Саденов заверил, что в отношении таких сотрудников также будут приниматься соответствующие меры.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    МВД РК
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