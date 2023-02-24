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    Двое пострадавших в результате жесткой посадки вертолета в ЗКО госпитализированы

    24 Февраля 2023, 01:19

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Два человека, пострадавшие в результате жесткой посадки вертолета «Казавиаспас» в Западно-Казахстанской области, госпитализированы, передает МИА «Казинформ».

    По словам пресс-секретаря областного управления здравоохранения Айнагуль Сакпосыновой, пострадавшие - мужчины 1961 и 1987 годов рождения.

    «По предварительной информации, оба получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Оба находятся в нейрохирургическом отделении городской многопрофильной больницы. Их состояние стабильное», - сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» Айнагуль Сакпосынова.

    Сегодня в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет «Казавиаспаса». На борту находилось 6 человек - 5 членов экипажа и 1 представитель АО «КазТрансОйл». В результате происшествия погибли 4 сотрудника «Казавиаспаса», еще два человека пострадали.

    По факту авиационного происшествия начато досудебное расследование.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Происшествия МЧС
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