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    Двое погибли в ДТП на трассе в Атырауской области

    15 Февраля 2023, 19:55

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 15 февраля на 72 км трассы Атырау-Индер столкнулись автомобили Toyota Ipsum и Lada Grantа, два человека погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    В результате водитель Lada, 1997 г. р., погиб на месте происшествия. Пассажир, 1962 г. р., скончался в больнице.

    Водитель и трое пассажиров Toyota с телесными повреждениями доставлены в районную больницу. После удара загорелся Toyota, пострадавших от пожара нет.

    По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Атырауская область ДТП МВД РК Атырау
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