Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Двое погибли и шестеро ранены в ДТП на трассе Семей-Усть-Каменогорск

    15 Января 2023, 07:30

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На месте столкновения на трассе погибли водитель и пассажир одного из автомобилей, а трое детей, водитель второго авто с двумя взрослыми пассажирами госпитализированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Как отметили в департаменте полиции Абайской области, 14 января в 13:30 на 111/87 км трассы Семей-Усть-Каменогорск произошло лобовое столкновение двух транспортных средств марки «ВАЗ 21102» и Toyota Camry. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля марки «ВАЗ 21102» от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В салоне автомобиля «ВАЗ 21102» также находились трое несовершеннолетних пассажиров.

    В настоящее время трое несовершеннолетних пассажиров, водитель с двумя пассажирами автомобиля марки Toyota Camry доставлены в ближайшую больницу.

    По делу назначены ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
    ДТП Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Понедельник оказался самым «аварийным» днем на дорогах Казахстана в 2022 году
    На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
    Движение ограничили на двух дорогах в Абайской области и ВКО
    В Семее чествовали ветеранов футбола
    Популярное
    1 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
    2 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
    3 Это было лучшее время – тиктокер Татьяна Инюшина о жизни в Казахстане
    4 Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты
    5 Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области
    Новости партнеров