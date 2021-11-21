Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Двое погибли и четверо травмированы в ДТП в Костанайской области

    21 Ноября 2021, 15:00

    КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Водитель и пассажир скончались на месте ДТП на автодороге Рудный-Костанай, еще 4 человека госпитализированы в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    21 ноября около 05.30 часов на автодороге Рудный-Костанай, 29-летний водитель, управляя автомобилем «BMW» в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной марки «Audi», под управлением 31-летнего местного жителя.

    В результате ДТП водитель и один пассажир «BMW» с различными травмами госпитализированы в больницу. Водитель и один пассажир «Audi» от полученных травм скончались на месте, ещё 2 пассажира госпитализированы в больницу.

    По факту ДТП Управлением полиции г.Рудного начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 Уголовного кодекса РК. Водитель BMW задержан и водворен в изолятор временного содержания г. Рудного.

    Департамент полиции Костанайской области призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения на дорогах.

    С начала года задержано 1400 водителей в состоянии алкогольного опьянения, в отношении 87 лиц зарегистрированы уголовные дела по ст. 346 Уголовного кодекса за управление ТС в алкогольном опьянении будучи лишенными права управления судом.

    Фото: ng.kz

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи