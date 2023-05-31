Двое пастухов пропали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области сотрудники ДЧС региона продолжают поисковые работы в Курмангазинском и Жылыойском районах, где 24 и 26 мая пропали пастухи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба ДЧС региона, в Жылыойский районе поиски идут в 70 километрах от города Кульсары. Где, 24 мая мужчина, 1986 года рождения, занимающийся выпасом скота, вышел из крестьянского хозяйства и не вернулся.

В тот же день, незамедлительно были организованы поиски в которых приняли участие силы ДЧС, полиции и родственники пропавшего. Для расширения радиуса поисков привлечен вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас». На борту находятся 5 членов экипажа, 4 спасателя и родственники.

Поиски пропавшего человека продолжаются и в Курмангазинском районе, где мужчина 1963 года рождения 26 мая около 14:00 вышел на поиски скота из крестьянского хозяйства в населенном пункте Кошалак, расположенном в 120 километрах от райцентра, и не вернулся.

В поисково-спасательных работах задействовано 4 сотрудника ДЧС Атырауской области и 1 единица техники, а также родственники и односельчане.



