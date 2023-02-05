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    Двое мужчин заблудились при поиске скота в Актюбинской области

    5 Февраля 2023, 23:25

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Оперативные поиски спасателей позволили своевременно найти потерявшихся людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «4 февраля около 20:00 часов в Службу спасения 112 поступило сообщение о том, что из 71 разъезда Тогызского сельского округа Шалкарского района Актюбинской области 2 мужчин вышли на поиски скота и не вернулись. В результате оперативных поисков в 23:00 часов силами спасателей в 15 километрах от населенного пункта пропавшие 39 и 23-летний мужчины были найдены», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Происшествия
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