Двое мародеров из алматинского аэропорта задержаны в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте задержаны двое мужчин, похитивших имущество аэропорта Алматы во время массовых беспорядков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

«Сотрудниками Департамента полиции на транспорте и его территориальными подразделениями проводится усиленная работа по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны», - отметил начальник Департамента Онал Бекиев.

По словам О. Бекиева, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 18 января в Шымкенте транспортными полицейскими установлены и задержаны двое мужчин, которые во время массовых беспорядков в аэропорту Алматы похитили товароматериальные ценности, денежные средства, продовольственные товары, оргтехнику из билетной кассы, аптеки, магазинов и кафе, расположенных в аэропорту.

При досмотре у задержанных были изъяты вещественные доказательства.

Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). Подозреваемые взяты под стражу.