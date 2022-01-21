Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Двое мародеров из алматинского аэропорта задержаны в Шымкенте

    21 Января 2022, 13:10

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте задержаны двое мужчин, похитивших имущество аэропорта Алматы во время массовых беспорядков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

    «Сотрудниками Департамента полиции на транспорте и его территориальными подразделениями проводится усиленная работа по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны», - отметил начальник Департамента Онал Бекиев.

    По словам О. Бекиева, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 18 января в Шымкенте транспортными полицейскими установлены и задержаны двое мужчин, которые во время массовых беспорядков в аэропорту Алматы похитили товароматериальные ценности, денежные средства, продовольственные товары, оргтехнику из билетной кассы, аптеки, магазинов и кафе, расположенных в аэропорту.

    При досмотре у задержанных были изъяты вещественные доказательства.

    Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). Подозреваемые взяты под стражу.

    Автор:

    Алматы Борьба с преступностью Шымкент Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 мая
    Землетрясение произошло в 455 км от Алматы
    Запуск БАКАД: стоимость и оплата проезда, штрафы, пробивка улиц
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
    5 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования