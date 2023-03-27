Двое казахстанцев незаконно пересекли границу Южной Кореи после отказа во въезде в страну

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Двое граждан Казахстана незаконно пересекли границу Южной Кореи, несмотря на отказ во въезде в страну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Двое граждан РК, которым было ранее отказано во въезде в Республику Корея, незаконно покинули Международный аэропорт города Инчхон. Один из них был позднее задержан местной полицией, второй наш соотечественник находится в бегах, и его поиски продолжаются», - прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Выяснилось, что эти граждане прибыли в Южную Корею 24 марта текущего года рейсом авиакомпании «Koreana» из Ташкента и ожидали депортационный рейс. В МИД РК сообщили, что Посольство Казахстана в Сеуле находится на постоянной связи с уполномоченными органами Республики Корея по данному случаю.

Айбек Смадияров также добавил, что данный инцидент вызвал общественный резонанс в Южной Корее и широко освещен в местных СМИ, что в дальнейшем возможно сподвигнет правоохранительные и иммиграционные органы Республики Корея к активной борьбе с незаконным пребыванием в стране именно граждан Казахстана, а также к ужесточению порядка въезда наших граждан в страну.



