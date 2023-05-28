Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Двое детей утонули в Актюбинской области

    28 Мая 2023, 10:50

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Иргизском районе Актюбинской области утонули двое 12-летних детей. Они вышли искать теленка и не вернулись, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС, мальчики - жители поселка Курылыс Иргизского района. Вчера они вышли искать пропавшего теленка и пропали.

    Сообщение спасателям поступило в 16:45. Тело одного из ребят нашли в реке в 18:30. Второго долго не могли найти, искали спасатели, водолазы, полицейские, местные жители. В 1:25 тело ребенка вытащили с глубины 5 метров из реки Иргиз.

    С наступлением летнего периода специалисты просят родителей не пускать детей купаться без сопровождения взрослых, не нырять в непроверенных местах.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай
    Премьер Казахстана представил коллективу МЧС нового министра
    Назначен новый министр по ЧС Казахстана
    Мажилис согласовал кандидатуру на должность Министра по чрезвычайным ситуациям
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана