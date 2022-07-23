Двое человек получили ранения в перестрелке в Алматинской области

КОНАЕВ КАЗИНФОРМ - Двое человек получили ранения во время перестрелки в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о перестрелке появилась в сети: «Стрельба в Иссыке в ночь с 22 на 23 июля. По некоторой информации ранены двое мужчин. Один из них в тяжёлом состоянии», - говорится в посте в instagram.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 22 июля в УП Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что на одной из улиц города Есик были слышны звуки выстрела. В ходе проверки факт подтвердился и стало известно, что в приемный покой Енбекшиказахского ЦРБ с огнестрельными ранениями были доставлены 18 и 30-летние жители города. Данный факт зарегистрирован в полиции по статьям 24 части 3, 99 части 2 пункта 1,9 УК РК (Покушение на убийство) и начато досудебное расследование.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей подозреваемых и их поимке. Ход расследования взят на особый контроль руководством департамента полиции и проводятся необходимые следственные мероприятия, о полученных результатах которых будет сообщено дополнительно. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.