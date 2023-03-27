Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Движение возобновили на двух участках трассы Екатеринбург-Алматы

    27 Марта 2023, 08:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На двух участках трассы «Екатеринбург-Алматы» снято ранее введенное из-за густого тумана ограничение движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора «КазАвтоЖол».

    В связи с улучшением погодных условий в Акмолинской области открыт участок на а/д «Екатеринбург- Алматы» км. 1291-1353, уч. город Астана-станция Анар.

    В Карагандинской области снято ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург- Алматы» км. 1353-1425, уч. станция Анар-ПВП городТемиртау.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акмолинская область Карагандинская область Транспорт Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске
    В Алматы временно ограничат проезд по улице Досмухамедова
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам