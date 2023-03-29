Движение в сторону демократизации политических процессов будет продолжено – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Следует твердой поступью идти по пути реформ, держа в фокусе такие фундаментальные ценности, как верховенство закона, единство народа, социальная справедливость и внутриполитическая стабильность. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что наше движение в сторону демократизации политических процессов, дальнейшего повышения участия граждан в государственном управлении будет продолжено.

«Мы все должны хорошо понимать, что в геополитическом окружении Казахстан – единственная страна, проводящая такие глубинные реформы. Отдельные граждане, среди которых есть и политики, заявляют, что эти реформы могут привести к угрозам для Казахстана. Но я убежден, что преобразования имеют исключительно важное значение для будущего нашей нации. С избранного пути ни в коем случае нельзя сворачивать. Напротив, следует твердой поступью идти по пути реформ, держа в фокусе такие фундаментальные ценности, как верховенство закона, единство народа, социальная справедливость и внутриполитическая стабильность», - добавил Президент Касым-Жомарт Токаев.



