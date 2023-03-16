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    Движение транспорта ограничили из-за паводка на трассе в Актюбинской области

    16 Марта 2023, 02:40

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Из-за перелива реки Уил через мост Жолдыбай в Уилском районе ограничили движение транспорта на автодороге Кобда - Уил, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    «Из-за перелива реки Уил ограничено движение автотранспорта на трассе Кобда - Уил. Укрепили дамбу у реки Киил. В поселке Саралжин Кемерского сельского округа с помощью сотрудников департамента ЧС и волонтеров приняты противопаводковые меры. Угрозы подтопления населенного пункта нет», - говорится в сообщении ведомства.

    В регионе продолжаются противопаводковые работы, круглосуточно функционирует областной противопаводковый штаб.

    13 марта подтопило 51 жилой дом, здание ФОК, кафе и СТО в поселке Кобда Кобдинского района. Жертв и пострадавших нет. Эвакуирован 91 человек. Эвакуировали материальные ценности, произвели подвоз инертных материалов и укрепили дома мешкотарой. 14 марта объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба.

    Из-за перелива талыми водами мостов, размыва проселочной дороги без транспортного сообщения остались 6 населенных пунктов: поселок Акшатау в Уилском районе и поселки Сарыбулак, Жарык, Утек, Канай, Егиндыбулак Кобдинского района.

    С 6 марта в Актобе и районах области отработали 1 514 заявок по откачке и отводу талых вод с улиц, автодорог и дворовых территорий. Откачали более 317 тысяч кубометров талых вод, прочистили более 26 километров арыков.

    В настоящее время в Актобе нет подтопленных улиц. На особом контроле находятся 4 участка, где по мере поступления талых вод осуществляется периодическая откачка.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Транспорт Паводок Регионы Дороги Вода Актобе
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