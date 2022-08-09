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    • Движение по улице Навои в Алматы будет временно перекрыто

    9 Августа 2022 18:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В связи с проведением среднего ремонта дорог 10 августа с 23:00 до 6:00 11 августа будет полностью перекрыто движение по ул. Навои от улицы Торайгырова до улицы Токтабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности Алматы.

    Указанные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог на 2022 год.

    «Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - предупредили в управлении городской мобильности Алматы.


    #Алматы #Акимат #Транспорт #Общество #Дороги
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