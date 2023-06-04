Движение по мосту через реку Есентай ограничат в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 6 июня в Алматы движение по мосту через реку Есентай будет ограничено, передает МИА «Казинформ».

«В связи с началом строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби в Алматы» с 08:00 6 июня до 1 сентября движение по мосту через реку Есентай будет ограничено. Движение автотранспорта в восточном направлении вместо трех полос будет осуществляться по двум полосам. Движение в западном направлении остается без изменений», - сказано в сообщении Управления городской мобильности Алматы.

Ранее сообщалось, что по нескольким улицам Алматы перекроют движение из-за плановой реконструкции теплосетей.