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    Движение по автодороге «Талдыкорган-Усть-Каменогорск» откроют в текущем году

    28 Марта 2023, 13:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О ходе реконструкции автомобильной дороги «Талдыкорган-Усть-Каменогорск» сообщил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Амангельды Беков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В юго-восточном регионе страны активно ведется реконструкция автомобильной дороги «Талдыкорган-Усть-Каменогорск» (768 км). На сегодня проезд открыт на 649 км дороги», - сказал Амангельды Беков.

    В текущем году, по его словам, продолжается реконструкция участка с полным открытием движения в 2023 году. Полное завершение проекта планируется в 2024 году.

    Также было отмечено, что на западе страны ведется развитие коридора «Актобе – Атырау – Астрахань» (819 км).

    «В текущем году завершаем участок «Кандыагаш-Макат-Атырау» (440 км), по которому полностью открыто движение. Также продолжаем реконструкцию по участкам «Актобе-Кандыагаш» (96 км, открыто движение на 63 км) и «Атырау – Астрахань» (277 км, открыто движение на 123 км), по которым также до конца года планируется завершить работы на 40 км и открыть движение на всем протяжении со сдачей в эксплуатацию в 2024 году», - резюмировал Амангельды Беков.

    Ранее он сообщил, на какой стадии находятся работы по транспортному коридору «Центр – Юг».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Дороги МИИР РК Усть-Каменогорск Талдыкорган
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