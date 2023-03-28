Движение по автодороге «Талдыкорган-Усть-Каменогорск» откроют в текущем году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О ходе реконструкции автомобильной дороги «Талдыкорган-Усть-Каменогорск» сообщил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Амангельды Беков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В юго-восточном регионе страны активно ведется реконструкция автомобильной дороги «Талдыкорган-Усть-Каменогорск» (768 км). На сегодня проезд открыт на 649 км дороги», - сказал Амангельды Беков.

В текущем году, по его словам, продолжается реконструкция участка с полным открытием движения в 2023 году. Полное завершение проекта планируется в 2024 году.

Также было отмечено, что на западе страны ведется развитие коридора «Актобе – Атырау – Астрахань» (819 км).

«В текущем году завершаем участок «Кандыагаш-Макат-Атырау» (440 км), по которому полностью открыто движение. Также продолжаем реконструкцию по участкам «Актобе-Кандыагаш» (96 км, открыто движение на 63 км) и «Атырау – Астрахань» (277 км, открыто движение на 123 км), по которым также до конца года планируется завершить работы на 40 км и открыть движение на всем протяжении со сдачей в эксплуатацию в 2024 году», - резюмировал Амангельды Беков.

Ранее он сообщил, на какой стадии находятся работы по транспортному коридору «Центр – Юг».



