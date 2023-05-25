Движение перекроют на двух проспектах и шоссе в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ремонтные работы по шоссе Коргалжын и на пересечении проспектов Рахимжана Кошкарбаева и аль-Фараби проводит управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Так, средний ремонт ведется по шоссе Коргалжын от проспекта Кабанбайбатыра до проспекта Туран. В связи с этим, с 25 по 31 мая будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.

На пересечении проспекта Р. Кошкарбаева и аль-Фараби ведут средний ремонт правосторонних съездов с транспортной развязки на пересечении проспектов. Здесь движение для авто полностью перекроют с 25 по 27 мая.

Работы ведутся по согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.



