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    Движение перекроют на двух проспектах и шоссе в Астане

    25 Мая 2023, 11:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ремонтные работы по шоссе Коргалжын и на пересечении проспектов Рахимжана Кошкарбаева и аль-Фараби проводит управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Так, средний ремонт ведется по шоссе Коргалжын от проспекта Кабанбайбатыра до проспекта Туран. В связи с этим, с 25 по 31 мая будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.

    На пересечении проспекта Р. Кошкарбаева и аль-Фараби ведут средний ремонт правосторонних съездов с транспортной развязки на пересечении проспектов. Здесь движение для авто полностью перекроют с 25 по 27 мая.

    Работы ведутся по согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Транспорт Дороги
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