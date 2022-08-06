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    • Движение остановят по улицам Бокейханова и Розыбакиева в Алматы

    6 Августа 2022 23:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Движение перекроют по улицам Бокейханова и Розыбакиева в Алматы из-за среднего ремонта, передает МИА «Казинформ».

    «В связи с проведением среднего ремонта дорог с 23:00 6 августа до 07:00 7 августа будет полностью перекрыто движение по ул. Бокейханова от проспекта Рыскулова до улицы Серикова. Также в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия с 23:00 7 августа до 06:00 8 августа будет полностью перекрыто движение по улице Розыбакиева от ул. Березовского до ул. Утепова. Указанные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог на 2022 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - говорится в сообщении управлении городской мобильности Алматы


    #Алматы #Транспорт #Дороги
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