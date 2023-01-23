Движение ограничили на шести участках республиканских трасс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением видимости на шести участках республиканских трасс ограничено движение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

Силы и средства региональных филиалов АО «НК «КазАвтоЖол» в Абайской, Восточно-Казахстанской и Жетысуской областях переведены в усиленный режим работы.

«Важно дождаться улучшения погодных условий и не выезжать на дальние расстояния. Убедительно просим не игнорировать сообщения о непогоде. При возникновений внештатных ситуаций звонить нужно по короткому номеру 1403», - призвали в компании.

В Абайской области для грузовых транспортных средств с прицепом и полуприцепом движение ограничено на автодорогах Омск - Майкапчагай (от села Калбатау до села Кокпекты) и Алматы-Усть-Каменогорск от города Аягоз до села Калбатау.

Для всех видов автотранспорта движение ограничено на а/д: Усть-Каменогорск - Семей км 10-198, уч. с.Герасимовка-г.Семей; Омск - Майкапчагай км 756-906, уч. г.Семей-с.Калбатау.

В ВКО для грузовых транспортных средств с прицепом и полуприцепом движение ограничено на автодороге республиканского значения Алматы - Усть-Каменогорск, участок с.Калбатау-п.Касым-Кайсенова.

В Жетысуской области движение ограничено для всех видов автотранспорта на а/д Ушарал-Достык км 84-184, уч. ст.Коктума - ст.Достык.



