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    Движение ограничили на двух дорогах в Абайской области и ВКО

    15 Января 2023, 13:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В двух областях, в связи с ухудшением погодных условий - метелью, ограничением видимости - введено временное ограничение движения на двух участках автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

    По состоянию на 12:30 15 января ограничено движение на дорогах:

    1.Абайская область – 1 участок:

    - «Алматы-Усть-Каменогорск» км 971-1013, уч. п.Калбатау-гр.ВКО (для всех видов транспорта).

    2. Восточно-Казахстанская область – 1 участок: (метель, ограниченная видимость)

    - «Алматы-Усть-Каменогорск» км 1013-1068, уч. гр.Абайской обл. - п.Касым Касенова (для всех видов транспорта).

    Для очистки автодорог задействовано 380 единиц дорожно- эксплуатационной техники и свыше 460 человек. За сутки израсходовано 1 тысяча кубометров противогололедного материала.
    Восточно-Казахстанская область Происшествия Дороги Абайская область
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