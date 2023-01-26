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    Движение ограничили для грузовиков с прицепами в Абайской области

    26 Января 2023, 18:21

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения сообщил о введении ограничения движения на автодороге в Абайской области из-за непогоды, передает МИА «Казинформ».

    «В связи с метелью и недостаточной видимостью, в Абайской области введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на а/д Алматы-Усть-Каменогорск км 778-967, участок город Аягоз-село Калбатау», - говорится в публикации пресс-службы АО «НК «КазАвтоЖол» в Telegram-канале.

    В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо звонить по номеру 1403. Call-центр работает круглосуточно.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Транспорт Дороги Погода Абайская область
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