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    Движение ограничено на ряде автодорог в Актюбинской области

    3 Марта 2023, 19:46

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области в связи с резким ухудшением погодных условий - снежной метелью - ограничено движение на ряде автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС.

    В частности ограничено движение для всех видов автотранспорта на участках областных автодорог Актобе-Болгарка-Шубакудук, Дон-Бадамша-Актобе-Орск, а также на участке дороги республиканского значения Актобе-Орск. Ограничено движение грузового, пассажирского транспорта на участке республиканской дороги Самара-Шымкент.

    В связи с сильным ветром ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Актобе-Болгарка-Шубаркудук с 16,5 километра по 191 километр от поселка Сазды до поселка Шубаркудук.

    Также в связи с ухудшением погоды - сильной метелью со снегом - было ограничено движение для всех видов транспорта на участке областной дороги Дон-Бадамша-Актобе-Орск с 7 по 45 километр, это участок от города Хромтау Хромтауского района до поселка Бадамша Каргалинского района.

    С 18-00 часов было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке республиканской дорогиАктобе-Орск с 39 по 136 километрот поселка Шамши Калдаякова до границы РФ.

    Кроме того, ограничено движение для грузовых и пассажирских видов транспорта на участке республиканской автодороги Самара-Шымкент, с 776 по 965 километрот города Актобе до поселка Карабутак Айтекебийского района.

    Специалисты рекомендуют актюбинцам и гостям региона не выезжать в дальнюю дорогу при ухудшении погодных условий и ухудшения видимости в целях предупреждения ДТП и несчастных случаев, а при необходимости обращаться в службу спасения.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Транспорт Дороги
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