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    Движение ограничено на 10 участках республиканских трасс в Казахстане

    8 Января 2023, 15:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с метелью и ограниченной видимостью ограничения движения действуют на 10 участках республиканских автодорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора дорог «КазАвтоЖол».

    В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 377-440, уч. гр.Костанайской обл.-г.Державинск

    Также движение ограничено на автодороге «Кокшетау-Атбасар» км. 49-184, уч. с.Зеренда-г.Атбасар

    В Абайской области введено ограничение движения на а/д:

    - для грузовых и общественных в 14.00 ч. «Омск-Майкапчагай» км. 910-1002, уч. с.Калбатау-с.Кокпекты;

    - для грузовых и общественных «Омск-Майкапчагай» км. 1002-1087, уч. к.Кокпекты-пов на с.Бугаз;

    - для общественного транспорта закрыт участок дороги «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 971-1068, уч. с.Калбатау-г.Усть-Каменогорск.

    В Восточно-Казахстанской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

    - «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 102-123, уч. г.Шемонаиха-гр. РФ;

    - «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 15-105, уч. с.Белоусовка-г.Риддер.

    В Улытауской области ограничение введено для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Жезказган-Петропавловск» от поселка Жезды до границы Костанайской области.

    В Костанайской области для всех видов автотранспорта закрыто два участка автодороги:

    - «Жезказган-Петропавловск»;

    - от города Аркалык до границы Акмолинской области и от границы Улытауской области до города Аркалык.
    Акмолинская область Восточно-Казахстанская область Костанайская область Транспорт Дороги Абайская область Улытауская область
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