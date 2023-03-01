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    Движение на двух трассах Павлодарской области закрыто - ДЧС

    1 Марта 2023, 00:29

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Дороги в Павлодарской области закрыты из-за метели и плохой видимости для всех видов транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «28 февраля 2023 года, с 23:15, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги Кызылорда-Павлодар (1367-1258-й километры) от поселка Ленинский до города Экибастуза», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    По информации ведомства, трасса закрыта для всех видов транспорта.

    «1 марта, с 00:00, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Астана-Ерейментау-Шидерты (200-254-й км), от поселка Шидерты до границы Акмолинской области для всех видов транспорта», - также сообщили в ДЧС.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Транспорт Дороги Погода
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