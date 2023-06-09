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    Движение для транспорта будут перекрывать на некоторых улицах из-за ремонта дорог в Астане

    9 Июня 2023, 04:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 8 по 18 июня будет частично перекрываться движение для транспорта по некоторым участкам дорог из-за ремонта по улице С.Рахимова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

    «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны для обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города сообщает о начале работ по среднему ремонту улицы С.Рахимова.

    В связи с этим в вечернее время с 8 по 18 июня будет частично перекрываться движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Богенбай батыра до улицы С.Сейфуллина», - сказано в сообщении акимата.

    Ранее сообщалось, что ремонтные работы ведутся по улице Тархана в Астане. С 8 по 20 июня полностью перекроют движение для автотранспортных средств на участке от улицы Ахмета Жубанова до улицы Асан Кайгы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Транспорт Дороги
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