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      Акмолинская область

    Движение большегрузов ограничили в Акмолинской области до 1 мая

    27 Марта 2023, 10:53

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области введено ограничение движения для грузового и крупногабаритного автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе филиала РГП «Национальный Центр качества дорожных активов» по Акмолинской области.

    Ограничение введено на автомобильных дорогах региона для сохранения дорожного полотна в весенний паводковый период, и действовать оно будет с 23 марта по 1 мая 2023 года.

    «Ограничения по движению большегрузного транспорта не распространяются на международные перевозки, а также на перевозки продуктов питания, медикаментов, гуманитарной помощи и грузов, необходимых для строительства дорог и предупреждения или устранения последствий чрезвычайных ситуаций», - сообщили в ведомстве.

    Однако совместные выезды филиала с региональной инспекцией транспортного контроля по мониторингу движения большегрузного транспорта на автомобильных дорогах продолжаются.

    «Инженеры филиала с транспортными инспекторами контролируют соблюдение предельно допустимой нормы нагрузки и требований к правилам перевозки. Также измеряется масса транспортных средств и их габаритные размеры», - резюмировали в ведомстве.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Транспорт Паводок
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