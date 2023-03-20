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      Выборы

    Движение «BAQYLA» наблюдало за выборами в 25 городах

    20 Марта 2023, 15:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии выборов общественное движение «BAQYLA», созданное на основе общественной инициативы граждан страны, осуществило наблюдение в региональных штабах, включающих избирательные участки, в целях обеспечения внутригосударственной стабильности и строгого соблюдения избирательных процедур на выборах в Мажилис и маслихаты РК, состоявшихся 19 марта 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Работа территориальных наблюдателей проводилась через Центральный штаб в г. Алматы и региональные штабы, расположенные в 17 городах страны.

    Общественное движение успешно провело работу по наблюдению за ходом голосования в 27 городах на внеочередных президентских выборах 2022 года.

    «В этом году на выборах в Мажилис Парламента РК и маслихаты общественное движение «BAQYLA» смогло взять под наблюдение избирательный процесс и охватить 25 городов и населенных пунктов республики. Кроме того, обучили более 5 тысяч наблюдателей. Можно сказать, что в день выборов мы смогли охватить 3 тысячи, то есть 30 процентов всех избирательных участков страны», - сообщили в движении.

    Сегодня в Алматы инициаторы ОД «BAQYLA» провели специальное пресс-собрание.

    «В день выборов было зарегистрировано более 300 нарушений - это проступки, такие как недопущение мест для наблюдателей, вход в кабинки для голосования по два-три человека, отказ от участия в процессе подсчета голосов и попытка не выдавать протокол. Не получив место около 100 наблюдателей, были вынуждены наблюдать за выборами стоя. По-прежнему накапливается информация о фактах нарушений. Идет информация по одномандатной системе. На выборах, которые прошли наиболее напряженно с точки зрения информационных потрясений, где был установлен один из антирекордов с точки зрения голосующих, независимые наблюдатели выполняли свои обязанности в должной мере», - сказал политолог Асхат Касенгали.

    По словам политолога Максата Жакау, выборы в Мажилис Парламента и маслихаты связаны со всеми обнадеживающими инициативами, с тем, что власти начали практически выполнять обещания, озвученные в прошлогоднем Послании.

    «Кандидаты и наблюдатели были более активными и вовлеченными в выборы, чем голосующие. Мы наблюдали за участием семи политических партий. Соответственно, необходимо создать условия для того, чтобы Президент Касым-Жомарт Токаев имел многопартийную систему формирования мнения в Парламенте и большое количество депутатов, прибывающих с личным мандатом. Реализуется инициатива данных политических изменений, о чем свидетельствуют вчерашние выборы. Для честного и справедливого прохождения всеобщих выборов в стране приняли участие около 90 - 100 тысяч добровольных независимых наблюдателей. Мы должны признать, что это новые «ласточки» демократии, защитники справедливости и честности. Таким образом, каждый шаг от выборов к выборам будет иметь политическую культуру и демократический прогресс. Это закономерность», - заявил Максат Жакау.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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