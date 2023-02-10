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    Движение автобусов восстановили по всем маршрутам в Атырау

    10 Февраля 2023, 00:42

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау восстановили движение общественного транспорта по всем маршрутам в пригородные поселки, прерванное обильными снегопадами и метелью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению заместителя директора коммунального государственного учреждения «Smart Atyrau» Болата Халидолла, в настоящее время возобновлено движение автобусов по маршрутам №50, 53, 64. Это последние маршруты, по которым общественный транспорт из-за неубранного снега на передвигался.

    В Атырау, на который за неделю обрушилось два снегопада, из-за неблагоприятной погоды движение общественного транспорта по некоторым пригородным маршрутам было временно приостановлено. Автобусы, курсирующие по маршрутам №50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 58А, 59, 62, 64. №50, временно приостановили своё движение. По всем остальным направлениям перевозка пассажиров проходила в штатном режиме, но с большими интервалами.

    В регионе в пяти автобусных парках на обслуживании находятся 200 автобусов, курсирующих по 31 маршруту.

    Как сообщалось ранее, аким Атырауской области раскритиковал работу коммунальных служб.

    Почти 6000 кубометров снега вывезли за пять дней из Атырау.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Транспорт Дороги Погода Атырау
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