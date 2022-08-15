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    • Движение 14 автобусных маршрутов изменили из-за ремонта по проспекту Мангилик ел в столице

    15 Августа 2022 07:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с дорожными ремонтными работами по проспекту Мангилик ел временно изменены схемы движения 14 автобусных маршрутов, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в компании City Transportation Systems, ремонт производится на участка ул. Достык до ул. Орынбор, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 15, 15А, 19, 21, 28, 32, 35, 43, 46, 50, 52, 54, 61, 70.

    Кроме того, до приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 5А, 6, 16, 72.

    Просим заранее планировать свой маршрут .

    С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.


    Схемы движения: компания City Transportation Systems
    #Нур-Султан #Транспорт
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