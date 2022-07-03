Две женщины погибли при нападении акулы в Хургаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство окружающей среды Египта сообщило в воскресенье о еще одной жертве нападения акулы в районе Хургады. Специалисты собирают информацию с целью установить причины поведения акулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар24».

«Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахль-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря», - говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства.

Это первый официальный комментарий властей Египта по поводу инцидента. В пятницу туристка из Австрии пострадала от акулы в районе Сахль Хашиш, хищная рыба откусила ей руку и ногу. Женщина позже скончалась в больнице.

«Министерство приносит соболезнования семьям двух жертв», - отмечается в сообщении.

«Специалисты изучают обстоятельства инцидента с целью точно установить причины поведения акулы, ставшей причиной гибели двух человек», - подчеркнуло министерство.

В свою очередь, губернатор провинции Красное Море отдал указание запретить любую активность в море в районе происшествия.

Сообщений в египетских СМИ об активности белых акул у побережья Хургады в последние несколько лет не появлялось.

В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов - трое россиян и один житель Украины. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта.

Фото: saletur.ru