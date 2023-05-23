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    Две улицы временно перекрыли на ремонт в Астане

    23 Мая 2023, 21:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ведет ремонтные работы по еще двум улицам – Бейбитшилик и Караменде би Шакаулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    «Средний ремонт дорожного полотна ведется по улице Бейбитшилик от проспекта Абая до улицы Кенесары. На участке с 23 мая по 1 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств.

    Аналогичные работы осуществляются по улице Караменде би Шакаулы от улицы С. Бейбарыс до улицы Акан Сери. С 23 мая по 5 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на этом участке», - сказано в сообщении акимата.

    Ранее сообщалось, что по улице Ардагерлер ведется укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также на участке улицы Таскескен от улицы Обаган до улицы Сагадата Нурмагамбетова ведется средний ремонт дорожного полотна.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Транспорт Дороги
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