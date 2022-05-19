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    Две туши мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспия

    19 Мая 2022, 13:48

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Причины гибели тюленей выясняют, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Две туши мертвых тюленей обнаружила местная жительница на побережье города Форт-Шевченко Тупкараганского района.

    В акимате района сообщили, что в настоящее время ведутся работы по сбору и утилизации погибших тюленей.

    Ранее сообщалось, что в апреле в ходе обследования побережья Мангистауской части Каспийского моря обнаружено 94 туши мертвых тюленей. В мае на побережье нашли еще 64 туши тюленей и пять осетров.

    Тогда министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что гибель тюленей на побережье Каспия могла произойти около трех-четырех месяцев назад. При этом, гибель животных не может быть связана с дноуглубительными работами

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Происшествия Экология Видео Мангистауская область Регионы Казахстана Животные Природа Каспийское море
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