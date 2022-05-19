Две туши мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспия

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Причины гибели тюленей выясняют, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Две туши мертвых тюленей обнаружила местная жительница на побережье города Форт-Шевченко Тупкараганского района.

В акимате района сообщили, что в настоящее время ведутся работы по сбору и утилизации погибших тюленей.

Ранее сообщалось, что в апреле в ходе обследования побережья Мангистауской части Каспийского моря обнаружено 94 туши мертвых тюленей. В мае на побережье нашли еще 64 туши тюленей и пять осетров.

Тогда министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что гибель тюленей на побережье Каспия могла произойти около трех-четырех месяцев назад. При этом, гибель животных не может быть связана с дноуглубительными работами