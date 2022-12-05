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    Две смертельных аварии произошли в ЗКО

    5 Декабря 2022, 15:09

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В один день две аварии со смертельным исходом произошли на трассах ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    4 декабря примерно в 01:20 на 36 км автодороги «Таскала – Атамекен» 35-летний водитель на ВАЗ-21074, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте.

    В этот же день примерно в 07:30 24-летний водитель на Lada-2107 вблизи села Рубежинское, не обеспечив безопасности дорожного движения, выехав на встречку, допустил лобовое столкновение с автомашиной ГАЗ-53 под управлением 59-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины Lada скончался до приезда кареты скорой помощи. Пассажирка госпитализирована в УОКБ.

    По двум фактам ведется досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».

    Фото: polisia.kz
    Западно-Казахстанская область Происшествия
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