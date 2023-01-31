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    Две СЭЗ Астаны будут объединены

    31 Января 2023, 16:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О необходимости системно повышать экономический потенциал Астаны и Астанинской агломерации заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Для обеспечения поступательного экономического роста столицы, прежде всего, необходимо пересмотреть работу специальных экономических зон. Астана является единственным городом в стране, где функционируют две СЭЗ. При этом отдача от их текущей деятельности вызывает много вопросов. Считаю, что их нужно объединить, приняв комплексные меры для повышения эффективности», - выразил мнение Глава государства.

    Президент отметил, что в рамках режима СЭЗ в левобережной части города построено более 400 жилых домов и офисов, сейчас возводится еще 200 объектов. В этих целях строительным компаниям были предоставлены значительные льготы на общую сумму 1,5 триллиона тенге.

    «Настало время переориентировать работу СЭЗ, сделав упор на развитии обрабатывающей промышленности, IT-сектора и новых технологий. Нужно создавать качественные рабочие места. Для этого требуется соответствующая инфраструктура. Однако работа в данном направлении, мягко говоря, оставляет желать лучшего», - сказал Глава государства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Астана Акимат Экономика
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