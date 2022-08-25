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    Две новые партии могут появиться в Казахстане

    25 Августа 2022 15:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции РК Канат Мусин сообщил, что документы по формированию партий «Халық дербестігі» и «Намыс» прошли первый этап процедуры регистрации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 2019 года в Министерство юстиции поданы заявки от инициативных групп на регистрацию 17 партий. В настоящее время две партии прошли первый этап и занимаются вопросом формирования. «Халық дербестігі» и «Намыс» завершили работу первого этапа», - сказал Канат Мусин на пресс-конференции в Нур-Султане.

    Он напомнил, что по законодательству процедура регистрации партий состоит из двух этапов. Во-первых, подается уведомление о намерении создать партию. В нем должен быть список из 1 тыс. человек. Эти данные проверяет Министерство юстиции.

    «В списке не должно быть умерших людей, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. По закону этим лицам запрещено вступать в партии. Несовершеннолетние дети также не включаются в указанный список. Если в ходе проверки таких лиц выявят в списке, а в составе инициативной группы будет меньше 1 тыс. человек, то министерство возвращает документы», - пояснил глава Минюста.

    По словам Каната Мусина, в таких случаях инициативную группу можно реорганизовать, устранить недостатки и пересдать документы.

    «Если все бумаги поданы правильно, то документы инициативной группы переходят на второй этап. Они проводят съезды партии, открывают филиалы в регионах, регистрируют членов партии и передают соответствующие документы в министерство. По закону количество членов партии должно составлять 20 тыс. человек», - добавил глава ведомства.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст Политические партии Политика Юриспруденция
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