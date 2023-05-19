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    Две многоэтажки Павлодара признали построенными незаконно

    19 Мая 2023, 18:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Павлодарцев призвали проверять информацию перед покупкой квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как сообщили в областном управлении архитектуры и градостроительства, местные исполнительные органы на постоянной основе мониторят строящиеся объекты. И в отдельных случаях фиксируются грубые нарушения законодательства Республики Казахстан, в том числе, земельного и архитектурно-строительного. На основании исковых требований акимата Павлодара вынесены судебные акты о признании ряда объектов строительства самовольными и об их сносе.

    «В частности, решениями судов являются незаконно возведенными многоквартирные жилые дома, расположенные по адресам: улица Естая, 102 и улица Камзина, 102. В связи с чем обращаем внимание граждан, планирующих приобрести квартиры у частных застройщиков, на соблюдение ими требований Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве», – говорится в сообщении.

    Для предотвращения неправомерного привлечения денежных средств дольщиков гражданам настоятельно рекомендуют перед покупкой недвижимости обращаться в местные исполнительные органы для выяснения всех обстоятельств, включая законность строительства объекта.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Строительство
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